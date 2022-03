Prezident hanby. Miloš Zeman se zachoval jako spolupachatel

Odůvodnění v duchu „pracuješ na Hradě, tak je k tobě soud moc přísný“ by tomu odpovídalo. Ale prezident na takový krok má nárok, smí to udělat a nemusí ani nic odůvodňovat. Není to však ani slušné, ani příkladné, žádný z jeho předchůdců se podobné s odpuštěním prasárny nedopustil.

Abolice Václava Klause byla svého času také předmětem debat a obrovské nevole, nicméně její odůvodnění alespoň mělo svou věrohodnost, protože poukazovalo na nepřiměřeně dlouhá soudní řízení. Samozřejmě si mnozí ponecháme své výhrady, protože Klausova amnestie mohla být chápána jako pomoc privatizačním či jiným ekonomickým výtečníkům.

To Miloš Zeman je jiný level, bezprostředně po rozsudku vzkáže všem občanům, že jeho nejbližší okolí je sborem vyvolených, na které se zákony této země nevztahují. To je sice pro pana Baláka výhodné, ale pro Zemanovy politické pacholky už méně.

Celá politická reprezentace by se nyní totiž měla starat o to, aby se nejen neopakovala na konci Zemanova mandátu nějaká ta variace na Klausovu amnestii, ale dost možná též o to, aby už nemohl rozhodovat o ničem. Zní to sice přehnaně, ale má to své důvody.

Vynikal-li totiž Miloš Zeman v něčem od začátku své kariéry, pak je to nezdrženlivost. Spoustu věcí si prostě nemohl odpustit. A pokud nyní končí nejen jako prezident, ale též jako politik, nebude brát ohledy na nic než na sebe.

Tedy bychom se před prezidentem měli mít na pozoru, protože nikdo netuší, co ještě může napáchat. Snížení důstojnosti úřadu je to nejmenší, nepřímá podpora kriminálního jednání či beztrestnost pro vybrané jedince by byla další obrovskou ranou pro pověst politiky v téhle zemi.