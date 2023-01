PETRÁČEK: S komunisty se nemluví? Přes 70 procent voličů hlasovalo pro bývalé členy KSČ

Nepotřebujete ani zvláštní analytické schopnosti, ani kalkulačku, abyste zjistili, že 71 procent voličů hlasovalo pro bývalé členy KSČ: 35,4 procent pro Petra Pavla, 35 procent pro Andreje Babiše a 0,5 procenta pro Tomáše Zimu. To je společenský výsledek prvního kola voleb.

Každý zná hojně užívaná hesla typu „bývalý komunista je jako bývalý černoch“ (je politicky nekorektní, ale zde se to promíjelo) nebo „s komunisty se nemluví“. Dejme tomu, že platí, že s komunisty se skutečně nemluví, ale po víkendu je očividné, že pro bývalé komunisty se bez problémů hlasuje. A dodejme, že „bývalými“ nejsou myšleni ti z éry reformního komunismu a roku 1968, kteří to pak „dostali sežrat“, ale ti, kteří vstupovali do normalizační KSČ z kariérních či cynických pohnutek. Ne že by to byl nějaký nečekaný posun, ale teď je to černé na bílém v poměru 71 : 29.

V kampani se často zmiňovalo, že jde o zápas bloku demokratického s – logicky to nemůže vyznít jinak – nedemokratickým. Sobotní výsledek vyzněl tak, že demokratický blok o fous porazil ten nedemokratický. Ale platí-li, že s komunisty se nemluví, prohráli de facto všichni. Myšleno všichni hlasatelé onoho hesla. Je chyba v těch „všech“, nebo v tom hesle?

Pokud to někdo myslí s bojem proti komunismu vážně, ba džihádisticky, měl by to dovést k důslednosti. Třeba tak, že ve druhém kole volit nebude. Nebo by snad volil jednoho bývalého komunistu proto, aby nevyhrál jiný bývalý komunista? Je to samozřejmě úmyslná nadsázka. Ale ukazuje, kam by vedla důsledná (někdo by řekl fanatická) aplikace tažení proti komunismu.

V realitě to bude spíše tak, že heslo „s komunisty se nemluví“ potichu vyšumí a jeho fanoušci si najdou hesla jiná. Leč v úhrnu platí, že první kolo voleb prezidenta v roce 2023 ukázalo, že heslovitý antikomunismus v Česku skončil.