Jedním z evergreenů, které jako právník slýchám minimálně posledních dvacet let, je: dneska se normální člověk nesmí gaunerům bránit. To ho pak hned ještě zavřou do vězení, tedy obránce, ne gaunera. Slýchal jsem to za Zemana, za Špidly, za Klause, za Babiše, za Nečase a samozřejmě to slýchám i nyní za prezidenta generála Petra Pavla a premiéra (někdy též žertovně nazývaného nuteliéra) Petra Fialy. Na tom se vážně kupodivu nic nezměnilo.