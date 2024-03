„KateGate“: boj proti trollům jako záminka, jak svatouškovsky šířit lži pod rouškou zpravodajství

Jinak by se dál pokračovalo v publikování zaručených informací o tom, jak má její manžel poměr, jak ji na fotografiích nahradila dvojnice Heidi a ona sama že byla v nemocnici na plastice, protože chce změnit podobu a začít nový život. Bylo to jako sledovat dav buranů s vidlemi v rukou, jak za něčími okny skanduje „Co ti je! Co ti je?“

Ale teď už je to za námi, hurá, všichni tedy už víme, že Kate Middleton má raka, takže můžeme začít dělat rozhovory s doktory, jakého raka má přesně, módní experti můžou začít hodnotit, co měla při ohlášení na sobě („bledá, ale stále elegantní a krásná, oblečená v ležérním svetru, přinesla tuto neobvyklou zprávu...“ uvedl Blesk) a hodně se teď bude samozřejmě psát o naději.