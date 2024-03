Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se týdny stranila veřejnosti. Onemocnění odhalila operace břicha, kterou manželka britského následníka trůnu Williama začátkem roku podstoupila. Během krátké doby je to druhý případ rakoviny v královské rodině - v únoru ji přiznal král Karel III.