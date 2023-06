V prvním táboře jasně stojí komentátor Financial Times Gideon Rachman. Podle něj už se Rusko do normálu nevrátí. Putinův projekt se rozpadá a bude to akcelerovat. Putin se nyní musí bránit na dvou frontách. Na ukrajinské i na vnitřní. Ty dvě fronty jsou ale spojené. Neúspěchy na Ukrajině zhorší i Putinovu situaci doma.

Nejde se tvářit, že se nic nestalo. Rusové slyšeli, jak Prigožin mluví o tom, že důvody pro agresi vůči Ukrajině byly vylhané.