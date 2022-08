Názor

Americký deník The New York Times přinesl esej ruského exilového novináře Olega Kašina k politické situaci v Rusku. Co je snazší si představit? Že Putin stáhne vojska, vyhlásí změnu politiky, ukončí válku a obnoví vztahy s Ukrajinou a Západem na mírovém základě? Nebo Rusko bez Putina?