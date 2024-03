Nepěkná léta s Putinem. Diktátora nic nemotivuje k ústupkům, tím méně k mírovým rozhovorům

Názor

Těžko někoho překvapí, když Vladimir Putin bude vyhlášen vítězem víkendových prezidentských voleb a bude dalších šest let vládnout Rusku. Ostatně, sám si prosadil změny ústavy, které mu dovolují kandidovat ještě jednou, takže teoreticky může vládnout do roku 2036. Prakticky třeba do své smrti.