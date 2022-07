Sami v pustině. HBO už nám dobré seriály nevyrobí, kdo tedy?

Letos místo prezentace dalších projektů přišla zpráva, že nadnárodní konglomerát „zařízl“ velkou část své evropské originální produkce. Nehodlá pod vlastními křídly vyrábět seriály ani v severských zemích, o nichž panuje přesvědčení, že je jejich dramatická tvorba zlatý důl. Zřejmě také ne za všech okolností.

Ve Švédsku, Dánsku či Norsku budou nicméně vznikat pozoruhodné dramatické série nejspíš i bez HBO Max. V Česku je situace o dost chmurnější. Jako potenciální náhradník se zatím tváří třeba streamovací služba Voyo ze skupiny Nova, která se loni s chvályhodným entuziasmem pustila do domácí tvorby v solidní kvalitě a dala divákům minisérie Případ Roubal nebo Guru. Produkčním parametrům Pustiny se ale nic z toho samozřejmě neblíží. Nehledě na to, že právě případ HBO Max nám nyní ukazuje, že komerční subjekty mohou vykonat leccos dobrého, ale když jim dojde šťáva, prostě toho nechají a nikdo jim to nemůže ani moc vyčítat.

V takových okamžicích se zřetelně ukazují přednosti televize veřejné služby, která má (aspoň teoreticky) v popisu práce jen a pouze zajišťovat pro své diváky co nejkvalitnější obsah a nikdo ji nemůže jen tak přestat provozovat. Jenomže právě teď se nacházíme v situaci, kdy ti, kdo mají tu moc, nechávají Českou televizi vědomě zacházet na úbytě. Někteří možná se zadostiučiněním, jiní si třeba vážně myslí, že by „koncesionáře“ zvýšení poplatku o dvacet korun měsíčně zruinovalo.

Případně změnit zákon a přimět platit všechny občany je v situaci, kdy dezinformační scéna Českou televizi upřímně nenávidí, zřejmě zcela neprůchodné. A sama ČT o svém lnutí k výhradně kvalitnímu obsahu také přesvědčuje jen někdy. Přesto je tou jedinou institucí, která z nás s jakousi zárukou může dělat inteligentní diváky české tvorby. Budeme-li chtít.