Sázíte na Haška? Je-li Senát něčím populární, pak volební hrou

Názor

Byly doby, kdy by heslo Dominik Hašek for President nepůsobilo jako z Marsu. Ač by v nepřímé volbě neprošel, jako „zlatý hoch z Nagana“ patřil mezi národní hrdiny. Teď k přímé volbě míří. Do Senátu za obvod Benešov, kam ho nominovala TOP 09.