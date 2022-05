Názor

Stále se nechce věřit, že navzdory obrovské přesile může Ukrajina vyhrát válku. Ale protože se Ukrajina dostala do války jako ten podceňovaný, existuje mnoho scénářů, kdy Kyjev bude moci kredibilně vyhlásit vítězství. Leonid Beršidskij píše v komentáři pro Bloomberg, že pokud Ukrajina v přežije jako nezávislý stát, bude v očích světa vítězná: udržela se jako nezávislý stát vůči jedné z největších armád světa a to bez spojenců, kteří by poslali do války své vojáky.