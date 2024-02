Škrtací ráj. Tupým osekáním dávek či odebíráním dětem obědů zdarma celkovou chudobu jen zvětšíme

Celý restriktivní plán má však jednu podstatnou vadu. Za nezodpovědné, hloupé, či dokonce zlé rodiče trestá i děti.

Jako by ministerstvo netušilo, že vyhladověním rodičů vyhladoví též děti, a jako by krácením dávek u kohokoli vytvářelo kladný vztah ke vzdělání. Přetížený úředník už dnes nemá čas na nějakou sociální práci, a tak budou Jurečkovi lidé od stolu škrtat dávky a vyrábět další generaci nezaměstnaných a nezaměstnatelných.

V ideálním světě by děti nespolupracujících rodičů vodil do školy sociální pracovník nebo strážník, zkrátka stát by rodičovské povinnosti vynucoval, aby narušil sebereprodukci chudoby. U nás raději škrtáme, čím víc, tím lépe.

Tupým osekáním dávek či odebíráním dětem obědů zdarma celkovou chudobu jen zvětšíme.