Sleva a sleva. Vláda omezuje i rozšiřuje zlevněné jízdné

Důvod je jasný. Zrušení slev na vlaky a autobusy, které platí pro děti a studenty do 26 a pro seniory od 65 let, není populární. Vláda, která se chlubí tím, že chce šetřit, ale nechce být nepopulární a to dokonce ani v době, kdy je u moci jen krátce, si může říci, že do voleb se na to zapomene. V Česku se ale nezapomene, protože nějaké volby jsou tu prakticky pořád.

Do konce volebního období této vlády se bude volit každý rok. První rok bez voleb bude až v roce 2027. Pak se ovšem nepopulární opatření těžko přijímá. Takže dotace na dopravu se nakonec jen sníží. Ze 75 na 50 procent, což fakticky znamená zdvojnásobení jízdného, které studenti a senioři zaplatí z vlastní peněženky. Což není vůbec málo. Na druhou stranu ovšem zůstanou slevy pro invalidy, a dokonce se rozšíří na další skupinu invalidů a také na některé děti.

Zda je takový výsledek dobře, či špatně, to závisí na úhlu pohledu. Na jednu stranu jsou vysoké slevy samozřejmě do určité míry plýtváním, protože je využívají i ti, kteří jsou bohatí či jsou součástí bohatších rodin, a nepotřebují je, na druhou stranu podpora mobility a zvýhodnění jízdy vlaky a autobusy oproti autům má z mnoha důvodů smysl. A pro invalidy i rodiny s více dětmi je sleva důležitá.

Každopádně ale vládou schválený návrh neznamená příliš snížení schodku státního rozpočtu, což je jeden z hlavních cílů nového kabinetu. Ministr dopravy Martin Kupka sice prohlásil, že díky návrhu se ušetří 1,8 miliardy korun, ale to náš bilionový rozpočet s loňským schodkem skoro 420 miliard nespasí. Ušetřená suma navíc závisí na tom, jak moc budou lidé jezdit, a tak nakonec může být výrazně nižší, nebo dokonce nulová. Marek Hudema