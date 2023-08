Politika dojmů. Jak se „křesťan“ Jurečka dostal na úroveň populisty Okamury

Má to zřejmě evokovat, že zneužívání sociálních dávek je velký problém a nešťastně ho spojuje s Romy.

U ministra sociálních věcí, který musí dobře vědět, že zneužívání dávek není z makroekonomického hlediska žádný velký problém, je to smutné.

Sociální dávky – pozor, důchody nejsou ve striktním smyslu sociální dávka – netvoří podstatnou část státního rozpočtu. I kdyby se zrušily, zaplatí to jen zhruba čtvrtinu jeho schodku. Pokud skončí jejich zneužívání, nebude to z hlediska rozpočtu znamenat skoro nic.

Příspěvek ministra Mariana Jurečky.

Ministrovi ale nešlo o nějakou fakticitu. Chtěl se pochlubit, že něco dělá, a zapracovat na poli symbolické politiky. Bohužel té, co přitahuje rasisty a lidi, kteří všude vidí švindl a podvody. Tedy těch druhých a jiných. Zkrátka dostal se k tomu, co běžně provozují populistické strany, jako je Okamurova SPD, a co bychom u Jurečkovy křesťanské strany KDU-ČSL zrovna nečekali.