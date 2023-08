Šupem a  postrkem. Náckovská snaha vyhánět lidi z měst si zaslouží jen výsměch

Zkazit dobrý život vám může kdokoli: chytrák, co mění dům v ubytovnu pro celý kraj, pitomec, jenž od rána túruje motorky, či banda výrostků terorizující vrstevníky.

Co si však zasluhuje výsměch i ťukání na čelo, je náckovská snaha vyhánět lidi z měst. Důvod je jasný i žákům obecné školy: jak nám pomůže, až vystrnadíme všechny potížisty z Plzně do Klatov, z Klatov do Janovic a z Janovic do Plešin?

Pokud se nerozhodneme exhumovat domovské právo a postrk, tedy násilný přesun každého zlobidla do jeho rodiště, pak jsou všechny úvahy o přesouvání nepohodlných nesmyslné – nemluvě o konfliktu s ústavními právy.

Ano, je správné hledat nástroje k tomu, aby se lidé ve svých městech nebáli po setmění. Ale jediný, kdo vám může zakázat někde pobývat, je soud.

Nikoli úředník plnící politickou zakázku po tvrdé ruce.