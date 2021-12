Šmardparta. Sociální demokracii chybí jakákoli invence

Nic nenasvědčuje tomu, že pan Šmarda a jeho tým vědí, kam by stranu chtěli vést. Po svém zvolení jen nezávazně vypráví. Vyslovil třeba pozoruhodnou teorii, že s odchodem Andreje Babiše se ke straně vrátí její voliči. Proč by to měli dělat?

Strana nemá momentálně nejen silný programový nápad, nemá ani příliš věrohodné vedení. Jestli si v Lidovém domě namlouvají, že návrat lidovců do sněmovny byl snadný, nechť se zeptají Pavla Bělobrádka. Nové vedení tehdy v paláci Charitas přineslo i nový styl práce a nové nápady. V ČSSD vidíme jen pozměněné uskupení tradičních leštičů stranických židlí.

Přinejmenším pozdvižení obočí pak působí pánové Tomáš Petříček a Martin Netolický. Ten první je funkcionářskou rychlokvaškou bez špetky invence a ten druhý již v minulosti prokázal, že je ochoten ČSSD prodat, a to nejvyšší nabídce a ve prospěch osobní politické kariéry. Třeba se ale pleteme a parta divných strejdů rozšafnými řečmi omámí dost voličů a do parlamentu se vrátí. Kdo si na to vsadí?

Při pohledu na nové stranické vedení ČSSD se neodbytně vrací vzpomínka na socialisty (ČSS). Ti byli také parlamentní stranou ještě v Národní frontě před rokem 1989. Za revoluce dali k dispozici balkon Melantrichu a pak dlouhé roky upadali. Několikeré přejmenování ani časté střídání vedení nepomohlo. Nevěděli, co chtějí, neměli představu, kdo je jejich volič. Strana vposledku už jen rozprodávala své četné nemovitosti.

Odevšad slyšíme, že potřebujeme solidní levicovou stranu. V ČSSD se roky a roky praly dva proudy. Jeden sociálně konzervativní, který ctil „staré dobré“ hodnoty a sliboval nekonečné zvyšování dávek, a druhý, progresivní, kopíroval výboje západní levice žel jen ve společenských otázkách jako stejnopohlavní sňatky či otázky LGBTQ+. Ani jedno z křídel příliš neznepokojovalo, proč voliči odcházejí, tu k ANO, tu k Okamutrovi, tu k jiným. Jen přebarvovali loga a měnili marketingovou strategii. Se vší úctou k tradici sociální demokracie, strana bez voličů a bez programu je mrtvá. Martin Zvěřina