Dvě mega. Sociální demokracie si pro své zmrtvýchvstání nemůže přát lepší podmínky

Sociální demokracie, která si oficiálně začala říkat SOCDEM, si nemůže přát lepší podmínky pro své zmrtvýchvstání a hladký návrat do sněmovny. A my se naopak můžeme ptát: Jak to, že má v posledním průzkumu jedné z nejsolidnějších agentur ještě menší podporu než komunisté nebo topka?

Zopakujme: ve volbách propadlo takřka milion hlasů a zároveň je na trhu spousta nespokojených vládních voličů, kteří z různých důvodů nechtějí volit ani Andreje Babiše, ani Tomia Okamuru. Sociální demokraté by v takovou chvíli měli růst jako červnová tráva.

Nerostou. Jestli nadále neporostou a zároveň nezmění své vedení, měli by jim Babiš s Okamurou posílat s vděčností svou poslaneckou apanáž.