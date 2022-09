STAN v Senátu krvácí

Názor

Ač to vládní představitelé před volbami popírali, působení koaličních stran ve Fialově vládě se při volbách do Senátu projevilo. A to zejména ztrátami hnutí STAN. Dlouholetý starosta Božího Daru a senátor Jan Horník své křeslo neobhájí, a to byl senátorem od roku 2004, tedy po dobu tří mandátů, starostou je dokonce od roku 1990. Že by pan Horník něco fatálně zkazil, že mu voliči utekli? Těžko.