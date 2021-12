Ať Advent odnese hádky a přinese naději

Názor

Co je to Advent? Lehká otázka, přece období čtyř neděl před Vánocemi! Když ji však trochu přeformuluji a zeptám se, co pro vás Advent znamená, už se asi dostanu k celé plejádě odpovědí. Někdo si tento čas patrně spojí s nákupy, jiný s tradičními zvyklostmi, dalšímu se vybaví trhy a setkávání se s přáteli. Co si pod těmi šesti písmenky představím já?