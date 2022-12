V obci zavládne rodinná atmosféra

Ačkoliv jsme jen malá obec s 250 obyvateli, dětí do patnácti let je u nás 47! A proto jsme rádi, že se po dlouhé covidové pauze, kdy se nebylo možno v tento čas setkávat se spoluobčany, můžeme opět vrátit k některým tradicím a alespoň na chvíli zapomenout na energetické krize, zvyšování cen a nesmyslné války. V Týčku začal Advent rozsvícením vánočního stromu před obecním úřadem. Zářit bude až do 6. ledna. Zpívají se koledy, podává se svařák a čaj. Každoročně také chodí k dětem domů Mikuláš s čertem a andělem a za písničku nebo básničku jsou odměněny balíčkem sladkostí. Na Štědrý den 24. prosince se v podvečer pro navození té správné atmosféry pouštějí z obecního rozhlasu koledy.

ZDENĚK HRUŠKA, starosta obce Týček, NK