V Kralovicích se rozhoří svíce pro svobodu

Prvním významnějším projevem postoje občanů byla účast na generální stávce v pondělí 27. listopadu, přišlo na ni asi 200 osob. Ten večer se uskutečnilo i shromáždění občanů v Lidovém domě Kralovice. Koordinační výbor Občanského fóra (OF) byl ustanoven 5. prosince a ve stejný den se konalo další shromáždění občanů. Do komunálních voleb v listopadu 1990 se takových setkání pod patronací místního vedení OF konalo sedm. Hlavními diskuzními tématy byly mj. obchvat města, otázka čistírny odpadních vod či územního plánu. Dne 9. března 1990 byla zaslána žádost na Okresní národní výbor Plzeň-sever požadující zachování původního půdorysu náměstí Osvobození, na kterém již započaly demoliční práce. Ty byly zastaveny, náměstí zůstalo zachováno a jeho historická podoba dnes tvoří jednu z dominant města.

Postupně se účastnili členové OF zasedání rady města, působili v komisích, uskutečnilo se několik jednání u kulatého stolu a 29. března 1990 došlo ke změně na postu vedení města. V podzimních volbách ve městě jednoznačně vyhrálo OF se 42,53 % hlasů a patřilo mu v nově zvoleném jedenadvacetičlenném zastupitelstvu devět míst.

Výročí 17. listopadu se v Kralovicích dlouho významnější společenskou akcí nepřipomínalo. Až v r. 2018 Římskokatolická farnost Kralovice a Farní sbor Československé církve evangelické Kralovice uspořádaly shromáždění Svíce pro svobodu. To se konalo i o rok později již ve spolupráci s městem. Následující dva roky se akce kvůli covidovým omezením konat nemohla, letos si to ovšem vynahradíme. Při krátkém setkání mají občané možnost společně zapálit svíčku, poprosit o dar svobody a zavzpomínat na významné dny naší historie spojené s uvedeným datem.