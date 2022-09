Po dlouhých sto letech u nás vyroste nová škola

Do škol v Praze 7 politiku netaháme. Pokud nás škola pozve na začátek školního roku, rádi pozdravíme děti i rodiče a nabídneme pomoc v dnešní těžké době. Letošní začátek školního roku byl slavnostní i díky tomu, že se po osmnácti letech roztočil historický Letenský kolotoč a řada dětí k němu po škole s rodiči zamířila.

Je toho mnoho, na co jsem v souvislosti se školami v Praze 7 pyšný. Máme tu skvělé ředitele, učitele, kuchařky, školníky a mnoho dalších šikovných a obětavých lidí. Všichni častokrát ukázali své kvality, a to jak v dobách relativního klidu, tak v divokých časech, kdy přišly nečekané změny a velké výzvy, jako byly zavřené školy a distanční výuka v době pandemie nebo příliv dětí z Ukrajiny, které se k nám přišly ukrýt před válkou. Všem pracovníkům ve školství patří velké poděkování a obdiv za jejich profesionální a lidský přístup.

Pyšný jsem také na to, že díky dlouhodobému navyšování kapacit našich škol a školek máme opět zajištěna potřebná místa pro děti našich rezidentů i velkou část dětí, které se stále ještě nemohou vrátit domů na Ukrajinu. Nebývalo tomu tak vždy. Než jsme před osmi lety se sdružením Praha 7 sobě vyhráli na Sedmičce volby, nedostalo se do školek 60 % tříletých dětí. To jsme změnili a každoročně pracujeme na tom, aby se děti do škol a školek dostaly. Pro předškoláky u nás v posledních čtyřech letech přibylo 90 míst díky dětským skupinám, novým třídám mateřinek či první městské lesní školce v Praze. Teď jsme 1. září otevřeli kompletně zrekonstruovanou MŠ Janovského, kde jsme díky stavebním úpravám mohli zachovat její plnou kapacitu 48 míst, zatímco hygiena požadovala snížit zde počet dětí natolik, že by školku nemělo smysl dále provozovat. A nezapomínáme ani na základky. Loni jsme dokončili rozsáhlou rekonstrukci ZŠ TGM na Ortenově náměstí, kde jsme vybudovali šest nových tříd pro 150 žáků.

Připravujeme dokonce stavbu celé nové základní školy. A to po dlouhých sto letech, kdy v naší městské části žádná postavena nebyla. Bude se jmenovat po Janu Vodňanském, který nás bohužel loni opustil. Byl to velký holešovický patriot a jeho osobitý humor, životní moudrost a nadhled nám velice schází. Pojmenování školy po panu Vodňanském proto bereme jako důstojnou poctu i poděkování za řadu skvělých písniček, básní, knih a pořadů, na kterých mnozí z nás vyrůstali.

V letošním roce jsme na podobu školy zorganizovali další úspěšnou architektonickou soutěž, do které se nám přihlásilo 30 ateliérů z České republiky i ze zahraničí. Vítězný návrh vytvořil tým mladých pražských architektů pod vedením Josefa Choce. Když vše půjde dobře, nová moderní škola pro téměř 600 žáků s tělocvičnou na střeše a výhledem na řeku Vltavu by mohla stát za čtyři až pět let. Jsem si jistý, že na ni budeme moci být všichni také právem pyšní.