Máme novou zónu a chystáme i parkovací dům

U nás na Slovanech vznikne v příštích letech nový parkovací dům u plaveckého bazénu a od 1. Srpna byla nově zavedena parkovací zóna Petrohrad. Ta je tvořena územím od Železniční po Lobezskou, Táborskou a Koterovskou ulici. Parkovací zóny budou u nás na Slovanech zatím rozděleny do tří úseků: Petrohrad tvoří cca 4 200, Slovany cca 3 300 a Zahradní cca 1 800 stání. Důvodem pro rozdělení zpoplatněného území do tří zón je regulace parkování v rámci obvodu, kdy držitel parkovací karty může parkovat pouze v té zóně, pro kterou je karta vydána. Pokud by byly zóny příliš veliké, mohl by držitel karty využívat toto oprávnění např. i pro cesty do zaměstnání a vytratil by se regulační účinek a smysl zvýhodněné rezidentské karty, tedy parkování v místě bydliště.

Jsem rád, že lidé u nás rozšíření parkovacích zón s možností pořízení si rezidenční parkovací karty vítají. V minulosti se této možnosti bránili a nechtěli za parkování na veřejném prostoru platit, ale postupem času došli k závěru, že takto nastavený systém parkování ve vymezených lokalitách je rozumné řešení. Občané - rezidenti si mohou koupit parkovací kartu pro danou zónu za roční poplatek 700 korun. Karta jim sice nezaručí volné parkovací místo před jejich domem, ale umožní, že se v obytných zónách sníží přetlak na počet parkovacích míst a zajistí větší možnost parkování v blízkosti bydliště. Jde vlastně o určité zvýhodnění domácích před návštěvníky města.

V letošním roce uzavřela Správa veřejného statku Magistrátu města Plzně smlouvu na další stupeň projektové dokumentace na parkovací dům u plaveckého bazénu, a to ke stavebnímu povolení. Toto povolení, pokud vše půjde dobře, bude vydáno do 30. dubna 2023. Prováděcí dokumentace k tomuto projektu by měla být odevzdána projektantem do 30. září 2024. Polozapuštěný čtyřpodlažní parkovací objekt s rampami a zelenou extenzivní střechou bude mít kapacitu cca 170 parkovacích stání a již byl schválen plzeňským zastupitelstvem.

Na Slovanech se snažíme podporovat také cyklistickou dopravu: stojany pro kola mohou u nás občané využít většinou u sportovišť, konkrétně např. ve Škoda sport parku, na Božkovském ostrově, v Kulturním domě Šeříkova nebo u kafé Smetanka na Homolce a dalších.