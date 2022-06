Schválili jsme důchod pro služební psy

O umístěná zvířata i o celé zařízení pečují zaměstnanci městské policie. Každý měsíc je do útulku přijato přibližně 30 psů a 40 koček a přibližně stejný počet jich je vydán. Provoz je zde nepřetržitý, podílí se na něm tým profesionálních ošetřovatelů a smluvní veterinární lékařka. Okolo 70% psů se pouze zaběhlo

a vyzvedne si je původní majitel. U koček je tomu naopak, pouze kolem pěti procent se jich vrátí původnímu majiteli. Všichni psi, které si nevyzvedli majitelé, jsou převedeni do druhé části útulku, kde čekají na svěření do náhradní péče. Předtím je každý pes naočkován a označen mikročipem.

Na jaře jsme se ve vedení obvodu rozhodli útulek podpořit finanční sbírkou – měl jsme radost, že se dobrovolně připojili i někteří zaměstnanci našeho obvodu. Impulzem byl případ, který se stal na konci ledna. Hasiči museli vniknout do jednoho slovanského bytu, kde měli podezření, že se nachází osoba v nouzi neschopná sama si přivolat pomoc. Opravdu zde našli člověka s těžkými zdravotními potížemi, který byl následně hospitalizován v nemocnici a vzhledem k tomu, že byl majitelem psa, bylo nutné zajistit také péči o něj. Pes byl umístěn v útulku a po devíti dnech

se vrátil ke svému majiteli. Podobných případů není málo: osamělý, nemocný či zraněný majitel zvířete je hospitalizován v nemocnici a o opuštěné zvíře se náhle nemá kdo postarat. Pak je dobře, že nastupuje pomoc útulku, který navíc svou péči poskytuje zdarma – zároveň ale bohužel nemá dostatek financí. Za vybrané peníze jsme nakoupili krmivo a stelivo, ke kterému ještě naši zaměstnanci přidali konzervy pro psy a kočky.

Město Plzeň také na začátku tohoto roku schválilo takzvaný „psí důchod.“ Vysloužilí psi, kteří pracují u městské policie a odejdou na odpočinek, budou po zbytek života dostávat finanční dar ve výši 1 500 korun měsíčně z provozního rozpočtu městské policie na výživu a veterinární péči jako poděkování za jejich věrnou službu.

Volně pobíhající zvířata ale občas způsobují i nepříjemnosti. Naše městská část je velmi různorodá a její součástí je mimo jiné i relaxačně odpočinkový areál Božkovský ostrov. Ten mám velmi rád: poskytuje kousek krásné přírody a klidu, ale i možnosti sportu – jeho součástí je i travnatá plocha, které je využívána např. pro tréninky ragbistů a jiných oddílů. V závěru loňského roku

a v průběhu ledna a února tohoto roku byla ale tato plocha poničena divokými prasaty, která se přemnožila a vyryla zde poměrně hluboké brázdy. Po konzultaci s odborem životního prostředí plzeňského magistrátu jsme nechali rozryté drny ručně zaklopit na původní místo. Tyto práce udělali na začátku března trestanci Věznice Plzeň, se kterou náš obvod dlouhodobě úspěšně spolupracuje. Navíc jsme kolem plochy zřídili elektrický ohradník, který byl zapínán pouze přes noc, kdy byla zvířata aktivní, a lidé se proto nemuseli bát, že by jim přes den ublížil.