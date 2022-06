Příměstský tábor je skvělou alternativou

U nás na Slovanech pořádáme letos již 21. ročník letního příměstského tábora. Kapacita je už opět plná, za což jsem samozřejmě rád – máme přihlášených více než 200 dětí ve věku od 5 do 14 let, což je úctyhodné číslo. Začínáme v červenci, a právě nyní finišují přípravy. Tábor pořádáme ve spolupráci s 25. základní školou Chválenická a s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže Plzeň. Snažíme se maximálně vyjít vstříc rodičům, čímž se tábor stává v některých ohledech specifický a ojedinělý. Nemáme zde tzv. turnusy: lze se přihlásit na libovolný počet dnů a o děti je postaráno od 7 do 17 hodin každý pracovní den. Program je poskládaný tak, aby se nenudily ani ty děti, které tábor využívají po celý měsíc: střídají se programy vzdělávací, tvořivé, sportovní i zábavní.

Ke sportování jsou využívány tělocvična a hřiště 25. základní školy, Škoda sport park a areál na Božkovském ostrově, kde se děti mají možnost seznámit i s požárním sportem, ragby nebo boxem.

Také já v létě čerpám dovolenou. S manželkou se obecně snažíme poznávat nová místa, poslední léta ale děláme výjimku a vracíme se na Krétu, konkrétně na resort Kokkini Hani, který jsme si velmi oblíbili.

Mnoho krás je ale i doma. V našem Plzeňském kraji bych doporučil navštívit nádhernou Šumavu, která láká k výletům v klidu přírody. Kdo je více společenský, tomu doporučuji Chodské slavnosti a Vavřineckou pouť v Domažlicích – ty se letos konají od 12. do 14. srpna a je to vždy velká sláva s bohatým doprovodným programem.

Také letos se občané mohou u nás na Slovanech těšit na letní promítání českých i zahraničních filmů a to hned na dvou místech: na tradičním festivalu Hrákula v Hradišti a dále v Koterově, kde se promítá na hřišti za Sokolovnou, která je připravena poskytnout letnímu kinu zázemí v případě špatného počasí.

Všem přeji krásné léto: odpočněte si, načerpejte síly a hlavně se ve zdraví vraťte zpět domů!