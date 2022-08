Myslíme i na elektromobily

A protože se situace, kromě covidových let, opakuje, nezahálíme a na významném zvýšení počtu parkovacích míst úspěšně pracujeme. Nová parkovací místa proto plánujeme například v rámci projektu Nová Tepna v nové městské části v bývalém areálu textilní továrny, ve které vedle bytů, veřejných budov a obchodů počítáme i s velkým počtem parkovacích míst pro veřejnost. Pracujeme na přípravě i dalších projektů parkovacích domů a to především na sídlišti Plhov a v lokalitě u Bílé růže, kde by mohlo dojít nejen k navýšení počtu parkovacích míst, ale i zpříjemnění vzhledu a komfortu pro rezidenty, kteří zde bydlí.

Parkování je k dispozici i v samotném centru na Karlově a Masarykově náměstí. Počet míst je však omezen a může se stát, že zde budete delší dobu kroužit, než najdete volné místo. Proto doporučuji naplánovat si parkování rovnou na některém větším parkovišti poblíž centra a ušetříte čas i palivo. S parkovacími místy úzce souvisí i nabíjecí stanice pro elektromobily. Myslíme samozřejmě i na ně a proto do konce letošního roku přibydou v centru města hned dvě – jedna na parkovišti za radnicí a druhá u teplárny.

Pokud máte v plánu do našeho města zavítat na kole, nebude to žádný problém. Svoje kola bezpečně zaparkujete na několika místech v centru. Protože je Náchod tranzitní město a tolik potřebný obchvat ještě není vybudovaný, počítejte s hustší dopravou. Změna k lepšímu nastane co nevidět! První stavební práce na obchvatu začnou ještě letos! Věříme, že tím se situace s dopravou pro obyvatele i návštěvníky Náchoda zásadně změní k lepšímu jednou pro vždy.