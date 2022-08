Letní střípky malých radostí

Kdy jindy vyrazit na kole, než právě v létě. O to víc mě těší, že rok 2022 pro naši obec a samozřejmě i pro mne zůstane navždy spojen s dokončením cyklostezky spojující naši obec s krajským městem Českými Budějovicemi - konečně se můžeme dostat na kole bezpečně do města! Nebylo to vůbec jednoduché: tři obce se musely domluvit na společné výstavbě, sehnat peníze, dlouhých osm let bojovat s papírovým tygrem státní správy a pak těch 4100 m cyklostezky postavit, když se přímo před očima neustále proměňuje dodavatelské a finanční prostředí. V letošním roce to je nejdelší otevíraná cyklostezka na jihu Čech, která se stane součástí budoucí Vltavské cesty spojující prameny Vltavy se soutokem Labe a Vltavy. Díky nové cyklostezce jsem si pořídil i cyklistickou přilbu, musím jít příkladem.

Koncem června u nás intenzivně pršelo, přičemž ve finále přišel přívalový déšť. Na čtyřech místech jsme urychleně museli rychle přijmout opatření, abychom těmto pro nás zatím klimatickým anomáliím dokázali účinně vzdorovat. Potěšilo mne, že všechna vyvolaná jednání s dotčenými organizacemi byla úspěšná a první stavební úpravy již máme hotové.

Za posledních deset let se nám v obci podařilo organizovat nyní již tradiční letní akce, které výrazně překračují hranice našeho katastru: 18. června se na našem úseku řeky mezi Zlatou Korunou a Boršovem nad Vltavou historicky poprvé jelo Mistrovství ČR v říčním maratonu na paddleboardech. Celkem 70 plavidel na startu, skvělá atmosféra, nadšení závodníci z celé republiky. To je podle mě výborná vizitka obce, která tento závod připravovala teprve počtvrté.

A sportovní aktivity tím neskočily, 13. srpna jsme pořádali již 12. ročník těžkého krosového běhu ReuterRun, pojmenovaného na počest sestřeleného US pilota R. Reutera v dubnu 1945. Je to jediný běh v Čechách, při kterém se brodí Vltava. Na startu jsme měli přes 100 dospělých závodníků z celé ČR (padnul traťový rekord – 12,5 km v těžkém terénu s broděním za rovných 45 minut!) a zúčastnilo se také čtyřicet dětí, které proběhly člunem naplněným vodou.

A nezapomněli jsme ani na kulturu. Již deset let pořádáme Zahorčické divadelní léto. Představte si dvouhektarovou scénu s otáčivým hledištěm naruby, vždy originální hru, nadšenou partu amatérských herců a v ceně lístku také klasickou letní večeři. To pak není divu, že na čtyři představení nám chodí okolo tisícovky dobře se bavících diváků nejenom z jižních Čech. Letos jsme hráli Čertovskou republiku aneb po čertu anděl nepřijde – až neuvěřitelně příznačný název divadelní hry ve vztahu ke všemu, co se okolo nás děje.

Ovšem léto u nás zatím nekončí. První zářijovou sobotu, tedy 3. září, se u nás již potřetí pojede Mistrovství ČR v americkém rodeu a hned o týden později pořádají naši baráčníci Staročeské jihočeské dožínky, což teprve bude taková naše tečka za letošním létem.

Kéž by ty drobné střípky úspěchů, malé radosti v našich myslích, vydržely co nejdéle a pomáhaly nám zvládat všechny neznámé výzvy, která nám dnešní doba z kloubů zvyků vymknutá přináší.