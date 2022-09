Okříšská škola je nejdůležitější budovou v městysi

Když jsem stál na nádvoří před tou spoustou dětí, vzpomínal jsem na svoji školní docházku. Ten úplně první den mi nějak v paměti neutkvěl, ale spousta jiných samozřejmě ano. Krásné zážitky z dětství, kamarádi, výlety, učitelé, z nichž mnozí už nejsou mezi námi … Tehdy v sedmdesátých letech měla naše škola pouze dvě budovy a chodilo nás do ní přes pět set. Dneska má škola necelé tři stovky žáků, přibyl nový učebnový pavilon, stravovací pavilon, tělocvična - a přesto se zdá malá. Doba se mění a s ní i požadavky na prostory a vybavení školy. Ve třídách je méně dětí, přibylo odborných učeben, kabinetů. Jako zřizovatel to vnímáme a prakticky každý rok do školy investujeme nemalé prostředky. A rádi, je to přece ta nejdůležitější budova v městysi!

Za posledních dvanáct let jsme zateplili všechny budovy, společné klecové šatny nahradily moderní skříňky pro každého žáka, rekonstrukcí prošly odborné učebny (chemie a fyziky) a vybudovali se nové (dvě pro informatiku, pro výuku cizích jazyků, čtenářskou dílnu). V loňském roce jsme celou školu, skládající se z pěti budov, každá v jiné výškové úrovni, udělali bezbariérovou, přitom jsme ještě zrekonstruovali sociální zařízení. Všechny třídy mají interaktivní tabule, pro výuku jsou využívány stavebnice Roto, Teifoc, Merkur včetně robotických prvků, které se děti učí programovat. K dispozici je laserová vyřezávačka, 3D tiskárna, ale také klasická dílna s ponky, svěráky a nářadím, cvičná kuchyňka či keramická pec. Když naši školu na jaře navštívili přátelé z družební italské obce, opravdu koukali a jeden z jejich radních konstatoval, že jsou ve vybavení školy desítky let za námi. Ale nespíme na vavřínech, už teď máme rozjeté projekty na nové družiny a dvě polytechnické učebny pro oba stupně školy.

Nejde však jen o vybavení, ale i o pozitivní prostředí a aktivitu pedagogů a všech zaměstnanců. Díky ní funguje ve škole na třicet kroužků, školní klub, žákovský parlament… Jsem přesvědčený, že okříšská škola připravuje děti na život opravdu po všech stránkách. V duchu citátu J. A. Komenského: „Na dobrých počátcích všechno záleží“, který zdobí fasádu školní budovy.