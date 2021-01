Veselíčko staví na všech frontách

VESELÍČKO (Olomoucký kraj) Obec staví nové sociální byty u zámku, kanalizaci na východě obce v místní části Tupec, připravuje vodovod na západě a nové sportoviště ve středu vesnice.

V letošním roce 2021 dokončíme výstavbu čtyř nových sociálních bytů, které vznikají díky podpoře z ministerstva financí v místě někdejších skladovacích prostor mezi dvěma křídly stávajícího bytového domu, který se nachází nedaleko zámku a parku.

Na východě, v místní části Tupec (vznik místního názvu: „tady je pec“) vznikne nová splašková kanalizace (s podporou ministerstva zemědělství a Olomouckého kraje), která napojí odpadní vody čtvrtiny obyvatel obce na kanalizaci Veselíčko a dále na čistírnu odpadních vod do Oseku nad Bečvou. Potok Lubeň tak bude čistější.

Společné povolení je vydáno na výstavbu nového vodovodu v západní části obce – lokalitách Za Lomem, Chatová – kdy by se mohla připojit až stovka domů i chat. Před námi je podání žádosti o dotaci.

Dokončuje se projekt na výstavbu nového víceúčelového hřiště

a sportovního centra s kultivací hřiště pro fotbalisty, hasičské dráhy, herní plochy pro děti. Chybět zde nebudou ani šatny. Pozemky jsme loni získali do vlastnictví od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a TJ Sokol. Vzhledem k tomu, že jsme investovali v roce 2019 do kompletní modernizace mateřské školy, covidový rok 2020 byl pro nás finančně náročný a museli jsme přípravu některých projektů pozastavit. Takže žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu bychom rádi podali v roce 2022.

V plánu máme opravy cest po stavbě tupecké kanalizace na oblíbený Program obnovy venkova. Na Olomoucký kraj požádáme také o spolufinancování tradičních akcí Veselíčské léto 2021 (Svatojánské hody, Záhorské folklorní slavnosti, výstavy v Muzeu Záhoří a kniha Kapitoly z dějin Veselíčka III.) a Venkov jedna rodina, kde podporujeme kluby a spolky na akce jako angličtina pro děti, jóga v parku, Univerzita venkova v komunitní škole, keramická dílna, pěvecký sbor Krákor či taneční skupina Jarmilky. Společenský a kulturní život na Veselíčku je dlouhodobě velmi pestrý a je třeba plánovat takzvaně „měkké akce“ i v období „PSA“.

Mezi „tvrdé akce“ patří i připravené projekty, které se zpozdily kvůli dokončování komplexních pozemkových úprav. Nazvali jsme je Tři prstence od dálnice – nová zeleň do krajiny pod Veselíčkem a Dálnice nás nerozdělí – spojí nás nová cyklostezka. Letos musíme zahájit obnovu lesní vodní nádrže Lukavec a rádi bychom doprojektovali mokřad Chýlec a vodní plochu Salajka na jihu obce, kde jsme díky komplexním pozemkovým úpravám zkoncentrovali pozemky a chceme přispět k udržení vody v krajině. Budeme nadále pečovat o zámecký park, který je naším zeleným náměstím.

V koalici s více obcemi jsme se zapojili do projektů na zlepšení nakládání s odpady. Jedním z nich jsou modré a žluté popelnice do domácností, které mají motivovat k oběhově-odpadové revoluci. A zprovozněním digitální úřední desky jsme se zapojili také do moderní komunikace obcí Sdružení místních samospráv.