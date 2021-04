Na energiích šetříme 3,5 milionu ročně

ČESKÝ TĚŠÍN (Moravskoslezský kraj) Naše město je několikrát za rok sužováno špatnou kvalitou ovzduší. Řešení tohoto problému sice přesahuje rámec Českého Těšína, přesto se snažíme využít ke zlepšení i cesty, které máme my. Velmi nám pomáhá zapojení do sítě měst, ve kterých se realizuje výzva OSN- Cíle pro udržitelný rozvoj. Tady čerpáme inspiraci, a dnes už myslím máme co nabídnout i ostatním.

V oblasti snižování spotřeby energií zde sdílíme zkušenosti s energeticky úsporným projektem, který městu ročně šetří elektřinu, teplo, vodu, ale i provozní náklady v hodnotě minimálně 3,5 mil. Kč. Tuto částku máme navíc garantovánu smluvně poskytovatelem, kterým je ENESA z ČEZ ESCO. Energeticky úsporná opatření za 28,4 mil. Kč byla realizována v celkem dvaceti objektech. Jednalo se o v deset mateřských a pět základních škol, radnici, služebnu městské policie a tři další školské objekty. Významných úprav doznal i školní bazén. Teplá voda už se připravuje přímo na místě, odpadají tak ztráty při dodávce vody ze vzdálené teplárny. Je zde také instalována UV lampa, která zajišťuje vysokou hygienickou kvalitu vody a snižuje množství odpadní vody. Jen v tomto případě nám poskytovatel garantuje roční úsporu 200 000 korun na teple a 130 000 korun na vodném a stočném. Původní radiátorové kohouty byly vyměněny za termostatické ventily, místo energeticky náročných žárovek a zářivek nyní svítí účinná LED svítidla. K vodovodním bateriím přibyly úsporné perlátory a na WC lze nyní splachovat i menším množstvím vody. Na sedmi místech byly modernizovány kotelny. Došlo i na zateplení stropů nejvyšších podlaží. Počáteční nedůvěru vystřídala spokojenost. Veškeré riziko na sebe přebírá poskytovatel. Pokud se vyskytne nějaký problém, víme, že se máme na koho obrátit. Navíc díky moderním kotelnám šetříme i provozní náklady, což dělá dalších 100 000 korun ročně. Finanční úspora je důležitá, nyní se však obzvlášť v souvislosti se školami hovoří o kvalitě vnitřního prostředí. Kvůli návratnosti se do projektu vešla jen modernizace vzduchotechniky v jedné ze ZŠ, ale s pomocí nových termostatických ventilů lze zajistit, že školní prostory nebudou zbytečně přetápěny. EPC projekt byl prvním krokem na cestě ke snižování energetické náročnosti městských objektů. Následoval energetický audit, ze kterého vyplynula další úsporná opatření. V letošním roce je v plánu výměna oken a zateplení mateřské školy ZŠ a MŠ Hrabina na ulici Hrabinské. Český Těšín EPC projektem šetří stejné množství energie, kterou ročně spotřebují obyvatelé městečka jako je např. Paskov. Uspořená voda by bohatě naplnila jeden olympijský bazén. Úspora energie má i ekologický aspekt: roční množství emisí CO2 se snížilo o 701 tun. Další oblastí, kterou bychom chtěli rozvíjet je elektromobilita. V lednu jsme slavnostně zahájili provoz první rychlodobíjecí stanice. Věříme, že tím povzbudíme naše občany k ekologičtější dopravě po městě, a tudíž menší hladině CO2 v ovzduší. VÍT SLOVÁČEK, místostarosta Českého Těšína, KDU-ČSL