Dostaneme odpověď otázku migračních trendů

OSTRAVICE (Moravskoslezský kraj) Také obec Ostravice se pečlivě připravovala na sčítání obyvatel.

Sčítací komisařkou se letos stane pracovnice obecního úřadu Alena Bačáková, která dotazníky roznese po domácnostech. I když pravděpodobně většina občanů využije možnost sečíst se formou online, sčítací komisařka ráda pomůže s vyplňováním tištěných dotazníků. Předpokládám, že tuto možnost budou nejvíce využívat naši senioři, kterým práce s počítačem není tak blízká jako mladším generacím.

Ostravice stojí v poslední době v centru zájmu občanů, kteří mají zájem o zdravé bydlení v přírodě, v blízkosti populární Lysé hory. Stěhují se sem mladé rodiny, a to jak do novostaveb – např. lokalita Jižní stráně v blízkosti golfového hřiště, tak do chat přestavovaných na budovy k trvalému užívání, popř. se jim podaří koupit starší nemovitost a tu následně rekonstruovat.

Sčítání 2021 nám poskytne cenné odpovědi ohledně těchto migračních trendů, umožní nám lépe pracovat s potřebami občanů na novou výstavbu, infrastrukturu, zdravotnictví a školství v obci. Zjistíme také požadavky občanů na volnočasové aktivity a jsme velmi zvědavi, jak se situace od posledního sčítání lidu, tedy od roku 2011, změnila.