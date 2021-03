Data pomohou zlepšit služby pro občany

PRAHA 10 O půlnoci z 26. na 27. března začíná sčítání lidu. Velká celonárodní akce se naposledy uskutečnila před deseti lety, a její výsledky jsou pro nás mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. Lidé mohou údaje, poprvé v historii, vyplnit během pár minut online. Ty, jimž se to nepodaří, pak osloví Česká pošta s listinným formulářem, seniorům v domovech pomůže i naše městská část.

Statistika (možná pro někoho) nuda je, má však cenné údaje, jak zpívá Jaroslav Uhlíř. Pro sčítání lidu platí druhá část beze zbytku, k údajům, jež lidé vyplňují, se totiž jinou cestou nedostaneme. A že je opravdu potřebujeme!

Dozvíme se nejen to, jak se změnil počet našich obyvatel, ale i to, jaká je jejich bytová situace, kolik z nich do práce či školy dojíždí, v jaké oblasti pracují či kolik z nich podniká…

Na základě podrobných dat pak můžeme zlepšovat naše služby občanům a mnohem lépe jim je, takříkajíc, šít na míru. Umožňují nám například dobře předvídat demografický trend, a tedy efektivně pracovat na navyšování kapacit ve školách a školkách v konkrétních lokalitách. Řídíme se jimi při tvorbě plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb. A také kupříkladu vidíme, kde a komu chybí byty.

Proto naše občany prosíme, aby vyplňování věnovali pozornost, jakou si zaslouží. Je to mnohem snadnější, než před dekádou. Od 27. března do 9. dubna stačí vyplnit jednoduchý online formulář, zabere to jen pár minut. Otázek je oproti poslednímu sčítání přibližně polovina. V našich domovech pro seniory s vyplněním všem ochotně pomohou proškolené pracovnice.

Občany, kteří si s internetem netykají, a elektronickou formu nebudou moci využít, osloví v rozmezí od 17. dubna do 11. května sčítací komisaři. Česká pošta jich má vyčleněných 10 tisíc - tito terénní pracovníci navštíví všechny „nesečtené“ domácnosti s papírovým formulářem. V domovech pro seniory na Desítce zajistí rovněž tuto činnost pracovnice Centra sociální a ošetřovatelské pomoci.

Podrobnější informace se naši obyvatelé dozvědí v měsíčníku městské části, na webu Prahy 10 i na sociálních sítích. Můžu jim slíbit, že sčítání se nám všem vyplatí, a v podobě rozvoje služeb bohatě vrátí.