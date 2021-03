Popelnice si umíme vyvézt sami

SUDICE (Jihomoravský kraj) Žlutý kontejner na plasty je pro mnoho občanů symbolem třídění odpadů, avšak pro mnoho starostů i černou můrou v podobě stále přetékajících kontejnerů v obci, nedostatečně sešlapaných plastových lahví a poukazování obyvatel na nepořádek na sběrných místech. Starostové poté nestačí přidávat další, rozšiřovat stání a zvyšovat četnost svozů.

V našem regionu jsme měli před dvěma lety všichni stejný problém. V té době se dalo sedmnáct obcí dohromady a založily si svoje Technické služby Malá Haná na svoz odpadů. Díky dotacím jsme zavedli barevné nádoby na tříděný odpad přímo k domům. Sběrná místa zůstala většinou zachována a vývoz žlutých kontejnerů je každých 14 dní. Žluté nádoby, ale i modré na papír, svážíme od domů občanů jednou za měsíc. A světe div se, v obcích je daleko více čisto a lidé si systém pochvalují. I bez finanční motivace jej vzali za svůj a velmi zodpovědně. Důkazem je okamžité zvýšení třídění plastů, papíru a bioodpadu a razantní snížení směsného odpadu téměř o polovinu.

Od roku 2019 jsme se rozrostli na padesát samospráv a letos realizujeme třetí etapu zavádění systému Door to door. Až na pár malých míst budou mít všechny naše obce tento systém. Region je hodně provázaný a zavádění dalších etap intenzivního třídění je již, i přes dnešní situaci, v poklidu. Lidé vědí do čeho jdou. Jsou dobře informováni o fungování a výhodách od obyvatel z okolí, kde již tento systém dva roky funguje.

PVC do plastů nepatří

Je to ale také o osvětě. Ne všechno, co se tváří jako plast, skutečně je plast, který patří do žlutého kontejneru. Lidé dnes nerozlišují PVC, které skončí právě ve výmětech na třídičce a dávají do žlutých nádob zahradní hadice, dětské bazénky, nafukovací hračky, linolea apod. Nepatří tam ani molitan, pryžové výrobky, znečištěné tuby od různých kutilských materiálů jako jsou silikony a tmely, byť je tuba z plastu. Vyskytují se tam často i boty, videokazety nebo drobná elektronika s plastovým opláštěním. To vše je špatně, tyto materiály jsou nerecyklovatelné a prodražuje to v konečné fázi i odpadové hospodářství obcí, protože likvidace těchto výmětů z třídících linek také něco stojí. A buď svozová firma zahrne zdražení do celkového ceníku pro obec nebo platí obec za skutečné odevzdané množství tříděného plastu na třídící linku. U nás platí druhá možnost, protože díky vážním systémům přímo na svozových autech máme prokazatelné množství z každé obce.

Je na místě také říci, co do žlutého kontejneru vlastně patří, alespoň hlavní druhy plastového odpadu. Na jedničku třídí ti, co sem dávají především sešlapané plastové lahve od nápojů (nikoliv od olejů), veškeré obaly od drogistického zboží (od pracích prášků, kosmetiky, mycích prostředků), plastové obaly od potravin (vaničky, kelímky) a folie (strečové, od balení nápojů, od zabaleného zboží). Tyto druhy plastových odpadů umíme u nás skutečně zpracovat a zrecyklovat.

I přes platby obcí za plasty ze žlutých kontejnerů se třídění díky Ekokomu vyplatí. Ten vyplácí odměny obcím za třídění obalových složek. Pravdou je, že po zavedení barevných nádob přímo od domů a jasnému vážení se díky zvýšenému množství vytříděného papíru a plastu někde až trojnásobně zvýšily odměny od Ekokomu. Tyto odměny pak pokryjí částečně i náklady na další svozy. Takže třídění má stále smysl, převážná většina obyvatel jej dnes vyžaduje a skutečně třídí. I pro svůj vlastní dobrý pocit. Těch pohodlných, kteří hledají důvody, proč to nejde, je zaplaťpánbůh malé procento. A starostové stojí před úkolem, jak nejpohodlněji třídění lidem umožnit. I přes další náklady je to vlastně služba lidem a další přidaná hodnota, kterou si žádá doba. Je potřeba se na to podívat i z této stránky, nevidět jen rudě, že nás to stojí další finance z obecní pokladny. Když všichni přiloží ruku k dílu, tak se nebudeme topit ve skládkách odpadů a přemýšlet kam s tím.

S novým zákonem o odpadech samo sebou přišly i nějaké porodní bolesti, které se řeší za pochodu. A aktivně se Svazem spolupracuje i ministerstvo životního prostředí. Nový zákon jsme však potřebovali jako sůl. Díky němu se i mnoho starostů začalo zajímat o své odpadové hospodářství a mnohde se nestačí divit, kolik za co platí a jak vše s jejich externí firmou funguje. Není týdne, aby zástupce některého z mikroregionů z ČR nezavolal a neptal se na náš systém a fungování společnosti. Rádi se podělíme s kolegy o naše praktické zkušenosti a taky se dozvíme kolikrát tvrdou realitu odjinud. Tím víc nás to přesvědčuje, že jdeme správným směrem, cestou aktivní komunikace se starosty i cestou osvěty s občany a že si umíme své popelnice vyvést sami. No uznejte, to je přece ta nejvyšší meta, které jsme mohli dosáhnout.

Autorka je současně jednatelkou společnosti Technické služby Malá Haná