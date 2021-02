Jakákoli pomoc se počítá, díky!

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) I přesto, že zcela logicky koronavirus a zvládnutí pandemie jsou tématem čísla jedna nejen na úrovni vládní, ale i obecní, města a obce nadále musí zvládat svoje další úlohy a zajišťovat běžný chod i služby. V zimě to kromě jiného znamená například úklid silnic a chodníků.

V minulých týdnech jsme si mohli do sytosti užít zimní krásy a pořádné sněhové nadílky, jakou dlouho nepamatujeme. I přesto, že pohled na bílé střechy a zasněžené kopce určitě potěšil nejednoho z nás, bohužel sníh může i trochu potrápit a zkomplikovat každodenní život. Snažili jsme se proto s tou porcí bílé pokrývky poprat a pracovníci Technických služeb byli v plném nasazení. Velkou oporou v těchto situacích je pro nás i parta lidí pod vedením Michala Ungráda, kteří pomáhají v režimu veřejně prospěšných prací. Můžete je v ulicích Náchoda potkat každý den a jsou při úklidu města již několik let pro nás velkou oporou, ať je všední den nebo víkend, vždy jsou připraveni vyrazit do ulic. Rád bych touto cestou poděkoval nejen jmenovaným, ale i všem ostatním, kteří s úklidem vypomůžou, když například odklidí sníh nebo uklidí prostranství kolem svého domu. Každý kousek se počítá, díky!

Samozřejmě sníh komplikoval i situaci na vozovkách, zejména na silnici I/33, která prochází Náchodem - provoz zde kvůli zhoršené sjízdnosti blokovaly kamiony. Naštěstí i toto jsme zvládli.

I přesto, že bílý a zasněžený Náchod má své kouzlo, doufám, že sněhové nadílky a kalamitních situací jsme si už pro letošní rok užili dost a už se pomalu budeme chystat na jaro. Věřím, že sluníčko a teplé počasí pomohou nejen dopravě a bezpečnosti na silnicích, ale hlavně nám všem zvednou náladu, což v těchto dnech potřebujeme více než kdy jindy. Držte se!