NEBUŽELY (Středočeský kraj) Nad dnešním tématem pro starosty jsem nejdříve byl poněkud v rozpacích. To jsme ještě na žádném starostenském fóru neřešili. Vzpomněl jsem si přitom na citát z jedné semaforské hry, který se hodí k mé věkové kategorii „... láska je ošemetná věc, konečně však to jistě račte znát, nic nezbude z ní nakonec, a proto už mě nechte spát…“

Ale úlohou starosty určitě není šířit pesimismus a rezignaci na tuto životodárnou sílu, spíše naopak, i když oporu pro takové konání ani v zákoně 128 nenajdeme.

Valentýn je takový importovaný svátek bez delší tradice, v obci jej nijak neslavíme, nevyvěšujeme vlajky, žádné pochody zamilovaných. Každý to řeší po svém. Ale asi bychom s tím měli něco udělat, neboť svátek zamilovaných by mohl být vhodným svátkem i pro starosty.

Zamilovanost je takový skvělý nástroj, který nasazujíce nám růžové brýle, umožňuje pouštět se do věcí, které bychom si ve střízlivém stavu a vybaveni životními zkušenostmi asi nejspíš včas rozmysleli. A tyto růžové brýle pomáhají i nám starostům, když se zamilujeme do nějakého svého projektu, neřku-li dotačního titulu. Pomáhají nám překonat zděšení některých zastupitelů: „Starosto, co jsi si to zase vymyslel?!“ A pomáhají nám v danou chvíli neřešit, tak jako žádný zamilovaný neřeší udržitelnost a podobně. Určitě by tedy nebylo od věci svátek sv. Valentýna zařadit do našich pracovních diářů, kde by vedle těch našich dennodenně se opakujících svátků práce měl mít své místo.

Navíc, tento svátek by nám mohl připomenout další dimenzi, kterou možná ve své práci starosty opomíjíme. Máme dbát o všeobecný rozvoj obce, aby se zde dobře žilo všem věkovým kategoriím, byly dostupné služby, aby zde mladí zakládali rodiny. Ale dbáme také odpovídajícím způsobem na to, aby se měli mladí lidé kde potkávat, navazovat přátelské potažmo milostné vztahy? Teď v zimě, kdy jsme většinou distančně uzavřeni doma, je to pro ně opravdu těžké. Ale přijde jaro, doufejme, že bude všechno jinak, a tak bychom se měli podívat, zda máme připravené útulné autobusové zastávky, lavičky na vhodných místech, vše pokud možno s internetovým připojením.

A doufejme, když uvidíme, jak tam mladí posedávají a v tichosti hledí do mobilů, že si třeba v té právě probíhající úmorné distanční výuce naleznou čas i na nějaké to distanční namlouvání či e-vyznání. Vnímejme to s potěšením, že v obci máme další smart řešení.