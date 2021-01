Na očkování jsme v Náchodě připraveni, poslouží Beránek

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Celý loňský rok se nesl ve znamení boje proti covidu a nejméně v první polovině roku bude virus tématem číslo jedna. Bohužel je to tak. I já bych raději psal o jiných a veselejších tématech, ale zdraví našich obyvatel je mojí největší starostí.

Proto nemohu nic podceňovat a chci, abychom v Náchodě byli maximálně připraveni. To se týká i očkování, které představuje naději, že se naše společnost bude opět moct vrátit k normálnímu fungování, ať už na to máme jakkoliv rozdílné názory.

Čekáme, až se rozjede plošné očkování veřejnosti, i když má celý proces prozatím ještě řadu neznámých, počínaje množstvím dodaných vakcín do krajů, jejich typem a požadavky na skladování. Nechceme se ale spoléhat pouze na stát, proto ve spolupráci s Královéhradeckým krajem připravujeme vlastní očkovací centrum.

Pro tyto účely jsme vyčlenili budovu Hotelu Beránek, která je v současné době prázdná a může poskytnout ideální zázemí. Jedná se o dostatečně velký prostor, který zvládne pojmout větší množství lidí při dodržení hygienických opatření, je vytápěný a umožňuje i bezbariérový vstup. Budova se nachází v centru města, je dobře dostupná a jsou před ní parkovací místa.

Cílem kraje je nastavit systém, který umožní naočkovat zde minimálně 100 tisíc lidí za měsíc. My v Náchodě počítáme s tím, že zvládneme naočkovat až 1 000 lidí denně. A to nám zase pomůže se co nejdříve vrátit k normálnímu životu.