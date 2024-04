Spor stát vs. SPD je užitečným připomenutím, že slova stále něco znamenají

Náš veřejný život je plný vzájemných odsudků–nálepek, takže třeba označení nedemokratický, populistický či rasistický může být formulováno na základě pečlivé úvahy i pouhého neurčitého negativního pocitu.

Žonglujeme se slovy, jako by na nich nezáleželo i v případech, kdy jsou velice silnými nařčeními: vlastizrada, genocida, fašismus...

Častují-li se takto politici či občané, je to smutné. Ovšem pokud slova bez rozmyslu používá stát v úředním styku, je to katastrofa. Z toho, co víme, to vypadá, jako by ministerští experti své nálezy vyhlašovali na základě toho, co si přečtou v novinách či na internetu.

Budeme-li podobně „progresivně“ postupovat ještě pár let, pak se nejen nedorozumíme mezi sebou, ale zkolabuje i naše civilizace. Ovšem s pocitem triumfu nade všemi nepřáteli.