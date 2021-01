ŠTĚPÁNEK: Nechte nás se hýbat. Snaha politiků omezovat sportovní aktivity lidí je nesmysl

/ÚHEL POHLEDU/ Už dlouhé měsíce čekám, kdy se někdo z těch, kdo mají za koronavirové krize každodenní přístup do médií, konečně pochlapí a řekne: „Vážené občanstvo, bylo by nanejvýš žádoucí, abyste se pořádně a pravidelně hýbali. Nazujte, prosím, co nejčastěji tenisky, vezměte kolo či lyže a vyrazte ven, do parků, do lesů. Posílíte tím vlastní tělo a jeho imunitu – v boji proti koronaviru je to to nejlepší, co každý z vás může a má udělat.“

Apel „hýbejte se“ jsem čekal alespoň od lékařských kapacit, zejména těch, které jsou vidět. Všichni z nich to vědí velmi dobře a je to jedna z mála jistot, kterou o koronaviru zatím známe: totiž že nákaza „doráží“ téměř výhradně lidi staré a ty, kteří mají organismus oslabený chorobami typu vysoký tlak, cukrovka či obezita, dále kouřením či alkoholem. To jest nemocemi či patologiemi, kterým se dá zdravým životním stylem předcházet. Dohání nás lenost Slyšel jsem profesora Pavla Pafka: v osmdesáti je ve skvělé formě, sportuje denně a ví, že pohyb je základ dobrého života víc než cokoli jiného. Lukáše Pollerta, olympijského vítěze ve vodním slalomu a také doktora medicíny: ten řekl, že nejlepší výbavou jeho rodiny proti koronaviru jsou běžecké boty, bicykly a inline brusle, které se povalují u nich doma v předsíni. Tisíceré díky za to, pánové. Při vší úctě, ale jsou to jen slabé hlasy. Potřebovali bychom, aby apel na pohyb jako závoru vůči viru zazníval opakovaně, úplně seshora, od těch nejviditelnějších: ministrů, šéfů nemocnic, epidemiologů... ‚Auta stojí, kde se dá. U okének jsou hrozny lidí.‘ Šumavskou Modravu opět zaplavily stovky turistů Místo toho slyšíme od šéfa České lékařské komory Kubka, propagátora těch nejtvrdších lockdownů, nesmysly typu, že by bylo prý potřeba zavřít všechny podniky, kde by snad nechtěli pravidelně testovat. Ministři vlády Blatný a Havlíček krabatí čelo nad tím, že lidé – poté co napadl sníh – ve velkém vyrazili na hory, a dokonce tam, považte, na svazích sáňkují; prý je to „nepřijatelné“. Před svátky či dlouhými víkendy pravidelně létají od politiků výzvy k tomu, aby lidé zůstali doma a nikam nechodili. To se snad všichni zbláznili? Nikoli, to jen sklízíme (a bohužel z nemalé části akceptujeme) ovoce vlastní lenosti a pohodlnosti, k níž „moderní styl života“ vybízí. Tělesná výchova se ve školách stala směšným otloukánkem. Jít na nákup pěšky místo toho, aby člověk jel autem, znamená vyfasovat cejch podivnosti. Ranní rozcvička je pro většinu populace věcí z Marsu. Dobře nám tak. Viděno z politického hlediska, společnost dospěla do tak degenerativní fáze, že chtít po občanech nějakou vlastní aktivitu (třeba aby laskavě dbali o své zdraví) je krajně nepopulární: hlasy ve volbách to nepřinese, naopak. Co oni po nás mají co chtít! Snaha politiků, na jejímž konci mají být volební urny plné těch správných lístků, je úplně jiná: pasovat se do role starostlivých spasitelů, kteří neúnavně pracují do roztrhání těla, aby své voliče, ohrožené zákeřným virem, ochránili. Nemalá část občanstva, uvyklá stát s nataženou rukou, totiž něco takového očekává. Výzva „buďte doma“ je selhání Jenže pokud až dosud orgie populistických vlád „pouze“ ždímaly a otravovaly ty aktivnější, teď si vybírají mnohem horší daň: na lidských životech. Nabádat lidi „nikam nechoďte“ je hloupost, která přinese škodu hned dvojí. V blízkém horizontu virus pokosí víc těch, jejichž tělo se nebude umět bránit, a z dlouhodobého pohledu si tu stát pěstuje další statisíce ochablých tlouštíků, kteří – až epidemie odezní – budou zbytečně zatěžovat zdravotnictví a celou ekonomiku. Tím, že vyrazíte aspoň o víkendu do lesa nebo na kopec, fakt nikoho a nic neohrozíte. Vedle toho, že si protáhnete tělo, se venku můžete bez jakéhokoli nebezpečí potkat s kamarády. Vyvětrat děti zblblé z domácího polovězení a z distanční „výuky“, která žádnou pořádnou výukou není. A vyvětrat hlavu i sobě – měsíce života v nenormalitě, často ještě přiživované nekonečným home office, přinášejí zátěž na psychické zdraví každého. Na závěr si dovolím malý osobní apel. Zkuste teď nazout botasky, vytáhnout ze sklepa bicykl či běžky nebo se aspoň jít pořádně zostra projít. Pokud to budeme dělat pravidelně, tak ten virus společně porazíme mnohem dříve, než když budeme sedět doma a ustrašeně čekat na Godota. Neboť ten, jak známo, nepřijde.