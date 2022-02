Názor

Reálné úrokové sazby jsou rekordně nízké. Pokud na smlouvě svítí pětiprocentní úrok, potom s desetiprocentní inflací reálně splácíme minus pět procent ročně. Jsou to vlastně peníze zadarmo, ba co více, je to čistý výdělek, a vůbec ne špatný. Akorát že není úplně pro každého.