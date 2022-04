Temná předpověď Bundesbanky: Bez ruského plynu čeká Němce prudká recese

Názor

V pátek publikovaném bulletinu německá centrální banka píše, že okamžitý zákaz dovozu ruského plynu by stál Německo 180 miliard eur v podobě zastavení výroby. V úhrnu by to snížilo hrubý domácí produkt (HDP) našeho západního souseda o pět procent, prudce by vzrostly ceny energií a nastala by patrně jedna z nejhlubších recesí za poslední dekády.