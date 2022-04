Tradiční úpadek. KDU-ČSL nečeká nic, ani na sjezdu, ani po něm

V roce 2000 měli lidovci 55 tisíc členů, v loňském vykázali necelých 21 tisíc. V komunálních volbách, parádní stranické disciplíně, získala roku 2002 deset procent hlasů a téměř 6000 zastupitelů, v minulých komunálních volbách už to bylo jen pět procent a přes 3000 zastupitelů (nepočítáme-li nezávislé na stranické kandidátce).

Letos bude sjezd poklidný, předseda Marian Jurečka je sám se sebou náramně spokojený, a jako byl loajálním ministrem zemědělství Andreji Babišovi, je nyní podobně loajálním ministrem práce Petru Fialovi. Žádná změna a překvapení se nechystá a lidovci jdou smířeně, jako praví křestané, vstříc svému osudu v podzimních volbách. Zde je kromě zápasu o obecní mandáty čeká též klání o senátní posty, v horní komoře obhajují sedm senátorských křesel a ani s nimi by to nemusela být taková sláva, v roce 2018 to bylo naposledy, kdy voliči lidovce v Senátu posilovali.

Tradiční strany to u voličů v posledních deseti letech nemají lehké a jediný, kdo prozatím téhle nepřízni odolává, je ODS. O TOP 09 nemůžeme moc mluvit jako o tradiční straně, protože je to projekt Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga v roli maskota, a i kdybychom jej za tradiční považovali, je ve stadiu klinické smrti. ČSSD ze sněmovny vypadla a patrně se hned tak nevrátí. I lidovcům se to jednou přihodilo a zatím si nepřipouštějí myšlenku na repetici.

Je to vlastně symptomatické, strana, která nemá ani nápady, ani lidi, nemůže na nějakou skvělou budoucnost čekat, takže spekulace o pokračování koalice s ODS je ctností z čisté nouze. Třeba se nějaký křesťanský demokrat vzmuží a na sjezdu pohovoří o sloučení, koneckonců KDS dala na počátku devadesátých let občanským demokratům Marka Bendu, po lidovcích by mohlo zbýt i o pár politiků víc.