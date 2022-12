Názor

Na financování ruských ozbrojených sil se nevztahují žádná omezení, země dá ozbrojeným silám vše, o co požádají, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin na rozšířeném zasedání rady ruského ministerstva obrany. Přitom prý nebude třeba zavést válečnou ekonomiku a ani šetřit někde jinde. Zní to jako sen a tím to taky zůstane.