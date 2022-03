Možná bychom si ale neměli dělat iluze o tom, že tato jaksi nedělená pozornost této válce, agresi a tragédii je nějaký globální fenomén. V Evropě to ještě jde, ale pozornost USA, které především garantují bezpečnost spojenců v NATO, je výrazně jiná než u nás, odkud je na hranice s Ukrajinou jen pár set kilometrů. Nedělejme si iluze o tom, že Američané prožívají Ukrajinu stejně jako my. Já jim to pochopitelně nevyčítám, ale je dobré, abychom to věděli.