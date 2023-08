Ukrajinci riskují, ale příliš pozdě. Na průlom dva měsíce nebudou stačit, následně přijdou deště

Když jsem na těchto stránkách před více než dvěma měsíci (Ukrajinci se bojí riskovat, Lidovky.cz 23.6. – pozn. red.) psal o tom, že se Ukrajinci zbytečně bojí riskovat a pokud chtějí uspět, na hlavní linii postupu směrem k Azovskému moři musí zkoncentrovat veškerou obrněnou sílu, kterou mají, bylo mi spíláno do diletantů. Jeden můj oblíbený a mediálně exponovaný kolega mi napsal, že „nemám poučovat Zalužného“ a beztak jsem jenom mladé ucho u počítače.

Žel, teď už to píšou i Financial Times, takže to musí být pravda.