Co jsou zdroje síly a slabosti? Amerika uměla prosazovat cíle, dnes už jde to obtížněji

Názor

Co je ta síla, která hýbe národy? táže se Tolstoj v eseji na konci románu Vojna a mír. „Jak dokážou jednotlivci (měl na mysli Napoleona) přinutit celé národy, aby jednali podle jejich přání?“ Politický teoretik Robert Dahl nabízí jednoduchou odpověď. A má takovou moc nad B, že dokáže přimět B dělat něco, co by B jinak nedělalo. Velká mocnost dokáže přimět jiné entity dělat, co je v jejím národním zájmu, a setřást podobné tlaky z jiných stran.