Je to celkem banální postřeh. Zajímavé je, že ho napsal Gabor Steingart, mediální manažer a spolumajitel listu Handelsblatt. Kdyby to napsal tuctový bloger, nic by se nedělo. Kdyby to loni napsal prestižní autor, dost možná by mu někdo vyčetl, že si zahrává s populismem a podporou Putina. Teď už jsme jinde. Steingart svými slovy – logikou, kterou musí pochopit i absolvent základní školy – uvádí analýzu chybné kalkulace Západu.