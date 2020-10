VEIS: Jak pejsek s kočičkou slavili 28. říjen

Kočička a pejsek seděli spolu ve svém domečku a povídali si. „Poslouchej, kočičko,“ řekl pejsek, „už zítra bude 28. října, a my nemáme žádný prapor. A letos prý to bude nějaké obzvlášť vydařené. Byla by to ostuda, kdyby na každém domě byl prapor, a u nás nic.“ „

„No jo,“ povídá kočička, „kde ale dneska seženeme prapor? V Kauflandu ho prodávají leda před mistrovstvím světa v hokeji. Ale možná ho má Vietnamec na rohu.“ „No ba,“ řekl pejsek, „zatracený Prymula s těmi opatřeními. Ono to tak krásně vypadá, když se prapory ve větru třepetají.“ „Není nad to, projít se takhle po střeše, když jsou prapory,“ zasnila se kočička. „Ze střechy to vypadá, jako kdyby byla praporů plná země.“ „To každý nemůže, procházet se tak po střeše jako ty,“ odpověděl kočičce pejsek; „tam si můžeš chodit bez roušky, je to jako zdravotní procházka. – Ale nějaký prapor musíme mít, málo platné, když bude ten slavný 28. říjen.“



„A poslouchej, pejsku,“ řekla kočička, „a co to vlastně je, ten 28. říjen?“ „Jejej,“ smál se kočičce pejsek, „ty ani nevíš, jaký je to slavný den? Vždyť ty nic nevíš, vždyť ty jsi jako ty malé děti.“

„No jo,“ řekla kočička, „ale těm to řekne jejich tatínek anebo maminka, až se jich zeptají. Ale kdopak to má říci mně?“

„Víš,“ povídá pejsek, „já to taky dost dobře nevím. Já jenom vím, že dříve bylo Československo a to slavilo narozeniny 28. října. Ale pak přišla pomlčková vojna a bojovali jsme tak dlouho, až z něj zbyly dva kusy, Česko a Slovensko. Ale my jsme si vybojovali ty prapory. Na památku toho je vyvěšují lidé vždycky 28. října a jsou veselí.“

„Mně se to líbí, když jsou lidé šťastní a veselí,“ řekla kočička; „když vidím spokojené a veselé lidi, tu mám chuť sama od sebe dovádět. Co ale mají ti lidi na Slovensku, když jsme si prapor vzali my?“

„Nevím,“ řekl pejsek. „Asi euro. Jenže prapor je prapor, rázem je lepší nálada. To se hned na lidech cítí, když jsou v dobré náladě; od těch mrzutých jít raději na sto kroků dál, ať jsou covid pozitivní, nebo ne. Když je člověk veselý a spokojený, pak je hodný i k těm ostatním lidem a ke zvířátkům taky.“

„No, když tedy budou lidé 28. října veselí a hodní, to musíme taky vyvěsit prapor,“ prohlásila kočička. „To musíme oslavit. To dáme třeba prapory i dva, ba tři a třeba ještě víc. Kdepak ale nějaký prapor vezmeme, když je nebude mít ani Vietnamec?“ zamyslela se kočička.

„O tom už jsem přemýšlel,“ řekl pejsek, „zajdu na bleší trh, Babiš ho zapomněl zavřít. Tam se budou prodávat určitě všechny prapory světa.“

„Já zatím zaběhnu za Flégrovic Micíkem. Jeho pán prý vždycky ví, jak se ten covid bude vyvíjet. Prý exponenciálně.“

„Divný týpek,“ řekl pejsek. „Nejspíš je sám nějaký exponent. Já věřím Prymulovi, ten se vyzná v tlačenici. A ty se nezakecej s tou Schrödingerovic kočkou, ta ti nadělá svými fejk ňjůs vždycky takovou díru do hlavy, všecko pořád zpochybňuje.“

A šli a večer se pak oba vrátili. „Tam bylo lidí,“ spustil pejsek, ještě než si sundal roušku. „Všichni veselí, jak se na ten svátek těšili. A představ si, jeden chlap měl i prapory. Měl i prezidentský, ten je celý červený a vypadá jako obří trenýrky.“

„Doufám, žes je nekoupil,“ řekla kočička. „Máš doma čtvery. Jsou malé, ale vyvěsíme je taky, aby měl pan prezident Zeman aspoň malou radost a přestal pořád vykládat ty bonbonový noty a dělat naschvály.“

„Bonmoty,“ povídá pejsek. „A naschvály dělat nepřestane. Starýho psa novým kouskům nenaučíš, říkalo se u nás doma. Co u Flégrů?“

„Exponenciála půjde podle Micíka pořád nahoru,“ řekla kočička. „O Vánocích prý už nebudou stačit rakvičky ani věnečky.“

„Nenech se strašit, kočičko,“ zdvihl pejsek káravě tlapku. „U nás doma se taky říkalo, že exponenciály jsou jako stromy. Žádná neroste do nebe. A i kdyby, pan Babiš v Bruselu řekne, že už nechce žádné dotace, a oni budou mít takovou radost, že už nemusejí pořád dělat nějaké audity, že nám pošlou rakviček i věnečků, kolik budeme potřebovat. Co ta Schrödingerovic kočka?“

„Představ si, je prý v nemocnici na jipce,“ řekla kočička, „prý je víc mrtvá než živá.“

„To jsme to pěkně vymysleli,“ libovali si potom a šli věšet prapory. Kočička věšela prapory na střeše, pejsek z oken, protože se na střechu bál. Měli těch praporů a trenýrek dost, takže je dali do všech oken, a kdo šel na 28. října kolem, každému se to tuze líbilo. „To vypadá nějak mile a vesele,“ mumlal si do roušky každý, kdo šel kolem, „ti si to nějak pěkně na toho 28. října vyzdobili.“ „A proč bychom to neslavili,“ pravil pejsek s kočičkou, „když jsou dnes lidé spokojení a veselí.“ Pak šli kolem vojáci v dvoumetrových rozestupech a zrovna začali pěkně hrát, i když zpívat nesměli. „Nazdar 28. říjnu, sláva!“ volali pejsek s kočičkou skrz roušky a všechny děti se k nim online přes Zoom a Teams MS připojily a vesele volaly: „Sláva! Nazdar! Nazdar!“

Podle Josefa Čapka, aktualizovaná verze 2020.