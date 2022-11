Reprezentant komory tenhle příšerný název hájil v Českém rozhlase tím, že pozornost médií se přece podařilo připoutat a to je nejdůležitější. No nevím. Už roky jezdím po silnici D4 kolem billboardu blízké hospody s textem „Steaky – tos nežral!“, a i když mám hlad, jedu dál, protože mám pocit, že by mi tam k jídlu nejspíš pouštěli nahlas kapelu Ortel a u stolů seděli samí flastenci. Ale možná je to jen můj předsudek.