Dlouhodobě přebujelý český veřejný sektor by se neměl snažit konkurovat tomu soukromému, protože každý má jiné cíle. Primárním cílem soukromého sektoru je dosažení zisku. Oproti tomu veřejný sektor by měl být zaměřen na poskytování zboží a služeb, které by jinak zajištěny nebyly, případně by byly poskytnuty v menším objemu či za vyšší cenu, než je společensky žádoucí.

Rozpínání veřejného sektoru do stále více oblastí je vážným problémem, který českou ekonomiku dlouhodobě poškodí. Nicméně v dnešní době je situace ještě závažnější. Veřejný sektor nejenže tomu soukromému konkuruje, ale v řadě případů se ho dokonce snaží předběhnout.

Struktura veřejných výdajů