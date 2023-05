Vláda ráda fake news. Potrestání deníků je krátkozraké a škodlivé

Názor

Pro sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) musí být společenský důvod, alespoň to říká ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Vláda tím, že přesunula denní tisk do nejvyšší daňové sazby, deklaruje, že není užitečný, a proto si nezaslouží ani nižší sazbu jako časopisy, natož nulovou jako knihy. Budiž, je to politické rozhodnutí, které těžce zasáhne novinový trh a některé to může zlikvidovat.